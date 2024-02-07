Школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися в Україну та стати на облік у ТЦК

Згідно з чинним законодавством всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК.

Українські школярі, які виїхали за кордон, мають до свого 17-річчя повернутися на Батьківщину та отримати приписне до військкомату. Це не означає, що таких юнаків мобілізують.

Про це заявив представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін.

Відповідно до чинного законодавства всі юнаки з досягнення 17 років мусять стояти на обліку у ТЦК. Запрошення щодо постановлення на облік військовозобов’язаних може прийти ще 16-річним юнакам. Згідно з порядком, який набрав чинності з 5 січня 2023 року, особи чоловічої статі набувають статус призовника (не військовозобов’язаного) і потрапляють на облік у ТЦК та СП у 16 років – напередодні сімнадцятиріччя. Як правило, військкомати звертаються до навчальних закладів, а ті направляють юнаків до ТЦК.

Але через повномасштабну війну багато українських дітей виїхали за кордон

ТЦК сповіщають навчальні заклади, і навчальні заклади направляють юнаків. Ми, ТЦК, не сповіщаємо окремими повістками на вулицях цих юнаків, не сповіщаємо за адресами проживання. Ми працюємо у своєму штатному режимі. Тобто ми не будемо надсилати листи за кордон про те, що він повинен з’явитися. Загалом, так, він має прибути в Україну, якщо він досі громадянин України, він підлягає приписці, – заявив Істомін.

За ігнорування вимоги ТЦК без поважних причин передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафу у 510 – 850 гривень. У разі повторного порушення протягом року сума штрафу становитиме 1,7 тис. гривень.

Читайте також:

Українська

Автор: