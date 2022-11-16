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  • Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги

Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги

Сьогодні 11:50
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У Дніпрі рятують 70-річного дідуся, якому ворожа міна, залетівши до квартири, перебила обидві ноги.

Новости Днепра про Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги

Про історію чоловіка розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпра.

За словами лікарів, 70-річний Федір Іванович отримав серйозне поранення, коли міна потрапила в його квартиру. Дідусь живе в одному із прифронтових міст. Більшість часу він разом з сусідами проводить в підвалі, але в той день піднявся в свою квартиру, щоб взяти теплі речі. І саме в цей момент почався обстріл.

Федір Іванович залишився живий, але ворожий снаряд перебив йому обидві ноги. Дідусь оговтався в підвалі, куди його забрали сусіди. Там він провів декілька днів, поки на допомогу не прийшли волонтери. Вони під кулями вивезли дідуся з міста.

Більше 10 днів волонтери шукали лікарню, де б приняли дідуся. Потім вирішили приїхати в Дніпро, де пенсіонера зголосилися лікувати.

У травматологічне відділення він потрапив у важкому стані. Права нога зламана, ушкоджені обидві кістки. На лівій – рана, серйозний дефект тканин. За довгий час поневірянь та пошуків допомоги шкіра почала відмирати. У ранах залишилися шматки деревини та одягу ще після вибуху.  Лікарям здавалося, що врятувати його просто неможливо.

Новости Днепра про Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ноги

За рахунок благодійного фонду придбали металоконструкції та встановили на кістки. Дідусь переніс 2 важкі операції. Близько місяця провів у лікарні, поки не загоїлись всі рани. Почав ходити.

Після одужання Федір Іванович поїхав додому у прифронтове місто.

І Федір Іванович поїхав. Туди, звідки його евакуювали, де він втратив дім. Де не лишилось нічого, окрім частини життя, щасливих спогадів та віри в обов’язкову перемогу! Бо якщо будинок можна зруйнувати – то віру не вдасться нікому, – зазначили медики.

Новости Днепра про Шкіра почала відмирати: у Дніпрі врятували дідуся, якому міна перебила обидві ногиУкраїнська

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