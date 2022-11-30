Шість нових автобусних маршрутів: де вони можуть з’явитися у Дніпрі

Усі шість маршрутів мають внести до переліку міських маршрутів загального користування автотранспорту. Про це йде мова у проекті рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради.
6 автобусних маршрутів, що можуть з’явитися у Дніпрі:
Таким чином, маршрути №7К, №32К, №48К та №75К – можуть дублювати існуючі маршрути №№ 7, 32, 48 та 75. Маршрут №137К може з’явитися на мапі міста, а маршрут №109К – стати скороченою версією маршруту №109.
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