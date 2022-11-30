Шість нових автобусних маршрутів: де вони можуть з’явитися у Дніпрі

Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К.

Усі шість маршрутів мають внести до переліку міських маршрутів загального користування автотранспорту. Про це йде мова у проекті рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради.

6 автобусних маршрутів, що можуть з’явитися у Дніпрі:

№7К : вулиця Андрія Сахарова (вулиця Генерала Григоренка) – площа Вокзальна;

: вулиця Андрія Сахарова (вулиця Генерала Григоренка) – площа Вокзальна; №32К : вулиця Россі – площа Вокзальна;

: вулиця Россі – площа Вокзальна; №48К : міська лікарня №20 – площа Старомостова;

: міська лікарня №20 – площа Старомостова; №75К : вулиця Новошкільна (вулиця Татарська) – вулиця Пастера;

: вулиця Новошкільна (вулиця Татарська) – вулиця Пастера; №109К : вулиця Академіка Лазаряна – вулиця Аеродром;

: вулиця Академіка Лазаряна – вулиця Аеродром; №137К: вулиця Семафорна – ж/м Придніпровський (вулиця Кольська).

Таким чином, маршрути №7К, №32К, №48К та №75К – можуть дублювати існуючі маршрути №№ 7, 32, 48 та 75. Маршрут №137К може з’явитися на мапі міста, а маршрут №109К – стати скороченою версією маршруту №109.

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