Шість локацій у Дніпрі та області визнали “Туристичними магнітами” України: де вони розташовані - Днепр Инфо
Шість локацій у Дніпрі та області визнали “Туристичними магнітами” України: де вони розташовані
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Сегодня 20:25

Шість локацій на Дніпропетровщині визнали туристичними магнітами.

Новости Днепра про Шість локацій у Дніпрі та області визнали

Перелік популярних туристичних локацій, які варто побачити підготувало Державне агентство розвитку туризму. Усього до проєкту увійшло 170 місцин з 24 областей України та АР Крим. 

Шість із них розташовані на Дніпропетровщині. 

Новости Днепра про Шість локацій у Дніпрі та області визнали

Так, туристичними магнітами Дніпропетровщини визнали:

  • КЗК “Палац Культури” у Жовтих Водах;
  • Свято-Троїцький Кафедральний собор у Дніпрі;
  • Петриківський музей етнографії у селі Петриківка;
  • Кар′єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГКЗ) у Кривому Розі;
  • Вільногірський кар′єр (“Дніпровські Мальдіви”);
  • Токівський водоспад Апостолівський район.

Новости Днепра про Шість локацій у Дніпрі та області визнали

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, куди в Дніпрі піти на вихідних. 

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