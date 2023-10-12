Шість локацій у Дніпрі та області визнали “Туристичними магнітами” України: де вони розташовані

Шість локацій на Дніпропетровщині визнали туристичними магнітами.

Перелік популярних туристичних локацій, які варто побачити підготувало Державне агентство розвитку туризму. Усього до проєкту увійшло 170 місцин з 24 областей України та АР Крим.

Шість із них розташовані на Дніпропетровщині.

Так, туристичними магнітами Дніпропетровщини визнали:

КЗК “Палац Культури” у Жовтих Водах;

Свято-Троїцький Кафедральний собор у Дніпрі;

Петриківський музей етнографії у селі Петриківка;

Кар′єр Південного гірничо-збагачувального комбінату (ПГКЗ) у Кривому Розі;

Вільногірський кар′єр (“Дніпровські Мальдіви”);

Токівський водоспад Апостолівський район.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, куди в Дніпрі піти на вихідних.

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