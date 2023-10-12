Перелік популярних туристичних локацій, які варто побачити підготувало Державне агентство розвитку туризму. Усього до проєкту увійшло 170 місцин з 24 областей України та АР Крим.
Шість із них розташовані на Дніпропетровщині.
Так, туристичними магнітами Дніпропетровщини визнали:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, куди в Дніпрі піти на вихідних.
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