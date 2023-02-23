Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Машина для багатьох водіїв - це засіб вираження. Звичайний автомобіль може «обрости» великою кількістю подвісів, спойлерів та іншими речами, головне – аби він відрізнявся від інших своїх «братів» на дорозі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП- 3 найнезвичайніших автомобілів на продаж у Дніпрі.

Найбільш незвичайний автомобіль у Дніпрі продають за 1,8 млн дол або 72 млн грн. Автомобіль такий лише один у світі, бо зроблений вручну. Виглядає він досить незвично.

Під капотом у машині 2550 кінських сил. Для порівняння в середньостатистичному седані, який можна побачити на дорогах Дніпра від 100 до 150 кінських сил. Об’єм двигуна становить 8,7 літрів, витрата палива на 100 км становить 120 літрів у місті і 45 на шосе, у змішаному циклі – 60 літрів. Рама машини з титанового сплаву, корпус з карбону. «Випущена» вона була у 2020 році.

Ще один незвичайний автомобіль у нашій добірці -це автомобіль Mercedes-Benz G-класу 2009 року. Просять за нього 220 тисяч доларів або 8,7 млн грн. Для порівняння, стільки же коштує аналогічний джип від цього виробника тільки з «традиційним» зовнішнім виглядом і випущений у 2021 році.

Ця машина привертає увагу тим, що замість чотирьох коліс у неї їх аж шість, а також є величезний відкритий багажник. Двигун -5,5 літрів, авто з повним приводом.

Купити автомобіль McLaren 570S у Дніпрі коштуватиме 160 тис дол або 6,3 млн грн Автомобіль був привезений із США. Кузов авто обклеєний бронеплівкою, є пневматична підвіска, об’єм двигуна – 3,8 літра.

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