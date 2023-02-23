Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 12:36
просмотров

Машина для багатьох водіїв - це засіб вираження. Звичайний автомобіль може «обрости»  великою кількістю подвісів, спойлерів та іншими речами, головне – аби він відрізнявся від інших своїх «братів» на дорозі. Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП- 3 найнезвичайніших автомобілів на продаж у Дніпрі.

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Найбільш незвичайний автомобіль у Дніпрі продають за 1,8 млн дол або 72 млн грн. Автомобіль такий лише один у світі, бо зроблений вручну.  Виглядає він досить незвично.

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Під капотом у машині 2550 кінських сил. Для порівняння в середньостатистичному седані, який можна побачити на дорогах Дніпра від 100 до 150 кінських сил. Об’єм двигуна становить 8,7 літрів, витрата палива на 100 км становить 120 літрів у місті і 45 на шосе, у змішаному циклі – 60 літрів. Рама машини з титанового сплаву, корпус з карбону.  «Випущена» вона була у 2020 році.

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Ще один незвичайний автомобіль у нашій добірці -це автомобіль Mercedes-Benz G-класу 2009 року. Просять за нього 220 тисяч доларів або 8,7 млн грн. Для порівняння, стільки же коштує аналогічний джип від цього виробника тільки з «традиційним» зовнішнім виглядом і випущений у 2021 році.

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Ця машина привертає увагу тим, що замість чотирьох  коліс у неї їх аж шість, а також є  величезний  відкритий багажник. Двигун -5,5 літрів, авто з повним приводом.

Купити автомобіль McLaren 570S у Дніпрі коштуватиме 160 тис дол або 6,3 млн грн Автомобіль був привезений із США. Кузов авто обклеєний бронеплівкою, є пневматична підвіска, об’єм двигуна – 3,8 літра.

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Шість коліс та витрата палива 120 літрів: як виглядає авто, яке продають за 72 млн грн у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    Викинули на пустир біля дач: у Дніпрі допомоги потребує руда кішечка Фоксі, у якої гніє лапка

    У Дніпрі рятують руду кішечку Фоксі.

    У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:22
    У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться

    У Дніпрі в парках з'явилися бетонні укриття.

    У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі сталася аварія: на Короленка зіткнулися два легковики

    Автомобілі «Opel Vectra» та «Opel Ampera» потрапили в ДТП в…

    ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ відбили 90 атак і вразили пункт управління окупантів, – Генштаб

    Минулої доби, 22 лютого, українські захисники відбили близько 90 атак…

    Наверх