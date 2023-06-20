“Щоб не перетворювати місто на некрополь”: у Дніпрі меморіальні таблички встановлюватимуть інакше

У Дніпрі розробили єдиний макет для меморіальних табличок на честь загиблих під час російсько-української війни.

Деталі розповів головний художник Дніпра Сергій Білопольський. За його словами, це досить емоційна та складна тема, тому до розробки макета майбутніх меморіальних табличок підійшли раціонально.

Сергій зазначив, що меморіальна табличка має виконувати свою основну функцію, але не перетворювати місто на некрополь.

Якими будуть таблички

На думку дизайнерів, вони мають виконувати такі функції:

– Вказувати та нагадувати про загиблого перехожим; – Не втручатися радикально у вигляд фасаду; – Бути помітною, але відрізнятися від інших (бо на одному фасаді, по-перше, може бути кілька меморіальних табличок; по-друге, на фасаді можуть бути більш давні таблички); – Бути сучасною і не успадкувати радянський підхід.

Меморіальні таблички мають бути зрозумілими та без зайвої інформації. Їх розміщуватимуть на школах, де навчався загиблий/загибла або на будинках, де вони народилися та жили. Вкажуть тільки ім’я, а про біографію чи їхні здобутки можна дізнатися, перейшовши за QR-кодом на спеціальний сайт.

Дуже важливо, щоб інформація на табличці була зрозумілою та доступною містянам. Бо якщо перевантажити табличку інформацією, це не свідчитиме про повагу до героя, а, навпаки, демонструватиме неповагу до зацікавленого перехожого — значно менше людей буде звертати увагу на меморіальну табличку, – зазначає Сергій.

Сергій Білопольський зазначив, що ці таблички встановлюють не заради рідних, які й без цього пам’ятатимуть подвиги своїх близьких. А насамперед для містян.

Нові таблички відрізнятимуться від радянських, не будуть схожими надгробки, не захаращуватимуть фасади, але нагадуватимуть містянам про людину, яка загинула під час російсько-української війни.

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