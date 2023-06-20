“Щоб не перетворювати місто на некрополь”: у Дніпрі меморіальні таблички встановлюватимуть інакше

Деталі розповів головний художник Дніпра Сергій Білопольський. За його словами, це досить емоційна та складна тема, тому до розробки макета майбутніх меморіальних табличок підійшли раціонально.
Сергій зазначив, що меморіальна табличка має виконувати свою основну функцію, але не перетворювати місто на некрополь.
На думку дизайнерів, вони мають виконувати такі функції:
Дуже важливо, щоб інформація на табличці була зрозумілою та доступною містянам. Бо якщо перевантажити табличку інформацією, це не свідчитиме про повагу до героя, а, навпаки, демонструватиме неповагу до зацікавленого перехожого — значно менше людей буде звертати увагу на меморіальну табличку, – зазначає Сергій.
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