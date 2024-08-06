Що зараз з собакою та цуценям, яких знайшли знесиленими від голоду в квартирі у Кривому Розі

Цуценя та його мама, яких знайшли майже без свідомості у одній з квартир Кривого Рогу, одужують.

Завдяки зооволонтерам та небайдужим людям песиків вдалося врятувати. Зараз тварини перебувають у ветклініці. Цуценя вже встає на лапи, намагається гавкати та самостійно їсти. Мама щеня ще критично виснажена, але також почувається краще.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі Кривого Рогу “На часі”.

За словами зооволонтерки, цуценя зараз під крапельницями. Як тільки стан тварин покращиться, їм шукатимуть нових господарів.

Нагадаємо, виснажених від голоду тварин знайшли у одній з орендованих квартир Кривого Рогу. Власник здавав помешкання хлопцю, який місяць не виходив на зв’язок. Коли господар приїхав, то усередині знайшов собаку та цуценя. На оприлюдненому відео показали собаку, яка схудла настільки, що вже була схожа на скелет, та ймовірно її дитину, яка вже знаходилося на грані полусмерті – не видає звуків і не рухається, тяжко дихає.

За словами волонтерів, які приїхали на місце, квартира була у дуже занедбаному стані. Виявилось, що тварини цілий місяць просиділи закриті, в темряві, без їжі та води. Можна сказати, що вони дивом залишилися живими.

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