Що зараз з подружжям, яке постраждало під час ракетного удару по АЗС у Дніпрі

У лікарні Мечникова рятують подружжя, яке постраждало під час ракетного удару 25 жовтня.

Історію постраждалих розповів директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, зараз медики борються за життя подружжя, яке опинилося в епіцентрі вибуху, коли на АЗС у Дніпрі прилетіла російська ракета.

Настя і Олексій в той день були на заправці, їм по 28 років. Внаслідок удару вони отримали серйозні поранення. Їхню машину порізало десятками уламків.

Олексій отримав серйозні поранення і буквально стікав кров’ю, але до останнього намагався допомогти своїй дружині. Він закривав її рани руками, щоб вона вижила.

На місце події тоді прибули медики екстренної медицини, які миттєво привезли подружжя до реанімації обласної лікарні. 28-річна Настя пережила дві операції, хірурги дістали з її тіла два уламки, які ледь не потрапили в серце.

У обох серйозні травми ніг та хребта, через що подружжя поки що не може ходити. З ними цілодобово 8-річний син.

Восьмирічний син підходить по черзі до мами і до тата, не розуміючі важкість їх стану, сприймаючи все як дитячу гру.

Попереду довгий шлях до одужання.

Яким він буде покаже час, – зазначив Сергій Риженко.

Нагадаємо, 25 жовтня ворожа ракета поцілила по АЗС у Дніпрі. Тоді двоє людей загинули і ще четверо отримали серйозні поранення.

Читайте також:

Українська

Автор: