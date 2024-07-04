Що зараз відбувається в багатоповерхівці в Дніпрі, в яку влучила ракета 28 червня

Біля будинку, у який 28 червня влучила ракета, триває розбір завалів.

Рятувальники працюють без упину та цілодобово вже сьомий день. Вони піднімаються на верхівку потрощеної багатоповерхівки та розбирають завали. Виконали майже 90% робіт та вивезли 1600 тонн будівельного сміття. Прибирати його також допомагають комунальники.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що вже обстежили 45 квартир, до яких з’явився доступ. Сергій Лисак подякував рятувальникам та тим, хто допомагає ліквідовувати наслідки атак.

“Дякую обласній команді ДСНС. Й всім, хто долучається до ліквідації наслідків ворожих атак. Ви берете на себе справу складну – фізично, емоційно. Та тримаєтеся, бо знаєте, наскільки вона важлива”, – написав Сергій Лисак.

Нагадаємо, у п’ятницю 28 червня ввечері ворог атакував Дніпро ракетами, внаслідок чого було серйозно пошкоджено дев’ятиповерхівку. В одному з під’їздів було зруйновано з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. Через ворожу атаку загинуло троє людей.

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