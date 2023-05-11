Що зараз відбувається на пляжах Дніпра, які затопило під час паводків

Наприкінці квітня велика вода затопила деякі пляжі в Дніпрі.

За даними міськради, вода стояла заввишки 40-50 метрів. Значно затопило території Майнулівського та Придніпровського пляжів. Наразі ситуація стабілізувалася, річка повернулася в свої берега, а комунальники розпочали велике прибирання зон відпочинку.

Пісок на прибережних територіях був забруднений деревиною, очеретом, мушлями та водорослями, які намило водою. За словами комунальників, наразі з пляжів вже вивезли шість кубічних метрів сміття.

Велике прибирання затіяли і на пляжній частині парку Сагайдак. Територію очищають від природного сміття, яке намило на пісок під час паводків.

За словами комунальників, на пляжі Придніпровському води було менше, адже сам парк розташований під невеликим нахилом, проте водою все одно намило немало природного сміття, яке вичищали робітники та спецтехніка.

До кінця цього тижня прибирання на пляжах мають закінчити.

Нагадаємо, раніше велике прибирання затіяли на Монастирському пляжі, який теж сильно підтопило. Ми раніше показували наслідки підтоплення Монастирського острову.

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