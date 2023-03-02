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  • Що з’явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тиру

Що з’явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тиру

Сьогодні 18:01
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У Дніпрі продовжують наводити порядки в парку Глоби.

Новости Днепра про Що з'явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тиру

Так, восени в центральному парку обрізали дерева, а тепер взялися за демонтаж закинутих споруд. Зокрема, днями почали демонтувати старий тир, який вже довгий час не працював. Власник закладу дозволив комунальникам розібрати приміщення, пише “НМ“. Окрім тиру, вже прибрали три споруди, які створювали небезпеку для відвідувачів. 

У планах міської влади демонтаж ще двох закинутих споруд та занедбаних будівель. Сміття, яке залишиться після робіт зберуть та вивезуть на звалище.

На місці знесених будівель облаштують нові зелені зони, де мешканці Дніпра зможуть відпочити. Комунальники збираються висадити нові клумби та посіяти багаторічні рослини.

Новости Днепра про Що з'явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тиру

Зауважимо, раніше в парку Глоби осушили озеро, щоб воно знову не вийшло з берегів та не розлилося на пішохідні зони. Крім цього, облаштували укриття, де дніпряни зможуть сховатися в разі небезпеки. Такі сховища розмістили ще в 5 парках в різних районах міста. 

Нагадаємо, раніше ми писали про дивну конструкцію, яка з’явилася біля церкви на Набережні Перемоги. 

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Новости Днепра про Що з'явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тируУкраїнська Новости Днепра про Що з'явиться в парку Глоби в Дніпрі замість знесених старих кіосків та тируРусский

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