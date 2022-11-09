Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в Павлограді

Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в Павлограді

Сьогодні 15:44
просмотров

Сьогодні 9 листопада, в автомобілі, який стояв на АЗС в Павлограді побачили котика.

Новости Днепра про Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в Павлограді

Як виявилося, авто стоїть там вже чотири доби, тому пухнастик пробув зачиненим в салоні весь цей час. 

Про власника було нічого невідомо, окрім того, що машина зареєстрована на Донеччині, а на авто напис “евакуація”. Мешканці Павлограду намагалися знайти господаря авто в соцмережах.

Як розповіли очевидці, повідомлення про тваринку сьогодні отримали і поліціянти, які вже виїхали на місце. У той же час на АЗС приїхав евакуатор, щоб забрати машину, про це пише місцеве видання. Водій евакуатора повідомив, що має документи, ключі і буде везти авто до Дніпра.

Документи водія евакуатора перевірили, а поліцейські відкрили авто та випустили кошеня. Як розповіла місцева мешканка, кошеня забрала працівниця АЗС.

Новости Днепра про Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в Павлограді

Читайте також:

 

Новости Днепра про Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в ПавлоградіУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:42
    У Дніпрі та області оголосили жовтий рівень небезпеки: що сталося

    Будьте обережні!

    Полум’я виривалося на вулицю: у Жовтих Водах горів будинок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    Полум’я виривалося на вулицю: у Жовтих Водах горів будинок

    Учора, 8 листопада, о 19:46 на лінію «101» повідомили про…

    21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:27
    21 лютого пішла з дому та зникла: на Дніпропетровщині поліція розшукує 25-річну дівчину

    У Дніпропетровській області поліція продовжує пошук 25-річної Анжеліки Шматко.

    Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій “Дніпровський” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:26
    Перетворився на оздоровницю-привид: як зараз виглядає відомий санаторій “Дніпровський” (ФОТО)

    У мережі показали, як зараз виглядає відомий санаторій "Дніпровський"

    Наверх