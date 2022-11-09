Що сталося з котиком, якого залишили в машині на чотири доби в Павлограді

Як виявилося, авто стоїть там вже чотири доби, тому пухнастик пробув зачиненим в салоні весь цей час.
Про власника було нічого невідомо, окрім того, що машина зареєстрована на Донеччині, а на авто напис “евакуація”. Мешканці Павлограду намагалися знайти господаря авто в соцмережах.
Як розповіли очевидці, повідомлення про тваринку сьогодні отримали і поліціянти, які вже виїхали на місце. У той же час на АЗС приїхав евакуатор, щоб забрати машину, про це пише місцеве видання. Водій евакуатора повідомив, що має документи, ключі і буде везти авто до Дніпра.
Документи водія евакуатора перевірили, а поліцейські відкрили авто та випустили кошеня. Як розповіла місцева мешканка, кошеня забрала працівниця АЗС.
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Яна Юхименко
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