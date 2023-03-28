Що робити, якщо в магазині на один товар одразу два різні цінники

Як зазначили у Держпродспоживслужбі України, якщо в магазині на один товар припадає два цінники з різними сумами, то покупець має право купити його за нижчою ціною. Така норма прописана в Законі, але споживачі дуже погано знають свої права, а торгівельні мережі іноді цим користуються. «У Законі «Про захист прав споживачів» йдеться про те, що якщо є неточності, то суперечка вирішується на користь покупця. Таким чином, магазин зобов’язаний продати товар за тією ціною, яка вигідніша споживачеві», – каже юристка Анастасія Андрєєва. Вона зазначила, що у випадку, якщо в чеку ціна виявилася не такою як на ціннику, і навіть якщо цінників на товар у магазині два та обидва вони різні, покупець має право викликати адміністратора торгової точки та вказати йому на неточність.
Якщо переплата виявилася вже вдома – не біда, просто потрібно повернутися до магазину з чеком, або написати чи зателефонувати до гарячої лінії торгової точки.
«Якщо вам відмовилися продати товар за нижчою ціною, вказаною у ціннику, то можна звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. Для того, щоб довести свою правоту, потрібно зберегти чек і бажано сфотографувати цінник», – зазначила Анастасія Андрєєва.
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