Що робити, якщо в магазині на один товар одразу два різні цінники

Якщо ціна товару у торговому залі магазину одна, але в касі покупець отримує зовсім іншу суму – він має право вимагати від адміністратора торгової точки повернення грошової різниці. А ось що робити, якщо в торговому залі на один товар є одразу два цінники з різною вартістю і як довести, що продукт було взято з тієї полиці, де було вказано цінник із меншою сумою – розбиралися журналісти dnepr.info.

Як зазначили у Держпродспоживслужбі України, якщо в магазині на один товар припадає два цінники з різними сумами, то покупець має право купити його за нижчою ціною. Така норма прописана в Законі, але споживачі дуже погано знають свої права, а торгівельні мережі іноді цим користуються. «У Законі «Про захист прав споживачів» йдеться про те, що якщо є неточності, то суперечка вирішується на користь покупця. Таким чином, магазин зобов’язаний продати товар за тією ціною, яка вигідніша споживачеві», – каже юристка Анастасія Андрєєва. Вона зазначила, що у випадку, якщо в чеку ціна виявилася не такою як на ціннику, і навіть якщо цінників на товар у магазині два та обидва вони різні, покупець має право викликати адміністратора торгової точки та вказати йому на неточність.

Якщо переплата виявилася вже вдома – не біда, просто потрібно повернутися до магазину з чеком, або написати чи зателефонувати до гарячої лінії торгової точки.

«Якщо вам відмовилися продати товар за нижчою ціною, вказаною у ціннику, то можна звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби. Для того, щоб довести свою правоту, потрібно зберегти чек і бажано сфотографувати цінник», – зазначила Анастасія Андрєєва.

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