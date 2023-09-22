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  • Що робити, якщо помилково поповнив чужий номер телефону або банківську картку: алгоритм дій

Що робити, якщо помилково поповнив чужий номер телефону або банківську картку: алгоритм дій

Сьогодні 17:28
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Поповнити номер мобільного  чи картки можна швидко – на всю процедуру потрібно не більше хвилини. Але при цьому, переводячи гроші на рахунок у терміналах самообслуговування можна іноді люди все ж таки помиляються і поповнюють рахунки не своїх телефонів, а чужих. Аналогічна ситуація може бути з поповненням банківського рахунка.

Новости Днепра про Що робити, якщо помилково поповнив чужий номер телефону або банківську картку: алгоритм дій

Що робити в такому випадку та до кого звертатися – дізнавалися журналісти dnepr.info.

Поповнення мобільного

За правилами фінансових компаній саме клієнт відповідає за дані, які він вводить при переказі коштів. Тому перше, що потрібно зробити – зателефонувати до абонента, номер якого був помилково поповнений. Якщо домовитись про повернення коштів з ним не вдасться – потрібно звернутися до служби підтримки мобільного оператора, де оператор розповість більш конкретний алгоритм дій, але в цілому процедура виглядає так: після звернення до служби підтримки необхідно прийти до центру обслуговування абонентів та написати заяву про повернення коштів . До нього необхідно додати квитанцію і вказати правильний номер телефону, на який мали бути зараховані гроші.

Сервісний центр повинен буде розглянути заяву та вирішити, що робити далі. Зазначимо, що розглядаються лише ті заяви, де в номері (той, який був помилково поповнений і той, який людина хотіла поповнити, але зробила  помилку), має бути розбіжність у 1-2 цифри, якщо набір цифр не збігається повністю – заява розглядатися не буде.

Писати заяви та дзвонити в службу підтримки найкраще відразу після того, як було проведено помилкову оплату – якщо затягнути хоч на день – повернути кошти буде вже не просто.

Переклад на карту

Якщо гроші були помилково зараховані на чужий банківський рахунок, потрібно в той же день звернутися до банку отримувача з проханням про відміну переказу або його заморожування. Зробити це потрібно не по телефону, а у відділенні банку, оскільки до заяви необхідно додати документ, що підтверджує переказ коштів та на інший номер – квитанцію.

Щоб уникнути подібної ситуації, рекомендуємо уважно вводити цифри при поповненні картки банку або номера мобільного та перед підтвердженням операції вкотре перевірити всі необхідні дані.

 

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