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  • “Що робити на морі взимку?”: Зеленський натякнув, коли поїде в український Крим

“Що робити на морі взимку?”: Зеленський натякнув, коли поїде в український Крим

Сьогодні 14:22
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Зеленський розповів, що хоче зробити після перемоги України у війні з Росією.

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Про це президент розповів в інтерв’ю чеському телебаченню. Уривок з якого опублікували в телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Під час інтерв’ю чеський журналіст запитав президента про те, що він робитиме після перемоги України. Зеленський відповів, що поїде в Крим.

Це буде не взимку. Бо що робити на морі взимку? Я поїду туди, коли буде тепліше, – відповів Зеленський, коли його запитали про терміни такої поїздки.

На питання про те, чи очікує він перемогу України вже наступним літом, президент відповів, що дуже цього хоче.

Зазначимо, що раніше начальник української розвідки Кирило Буданов робив свої прогнози того, коли Україна може повернути Крим. За його словами, звільнення Криму почнеться вже наступного літа.

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