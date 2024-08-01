Що раніше було на місці популярного SPA -комплексу у Дніпрі: робили свічки та чоботи

Проїжджаючи Соборною площею кожен житель Дніпра бачить сучасну будівлю SPA-комплексу. Але збудували його відносно недавно - близько 20 років тому.

Журналісти dnepr.info дізнались, що раніше було на місці цього комплексу.

Місце, де сьогодні знаходиться комплекс, раніше називалося Архієрейське подвір’я і на ньому знаходився дерев’яний будинок, виділений архієрею губернатором Катеринослава. Також тут було кілька господарських будівель, але переважно це був пустир. Наприкінці XIX століття на місці пустиря з’явився Єпархіальний свічний завод. Тут виробляли свічки не тільки для церковних потреб, але й усі бажаючі могли купити свічки собі додому – електрика тільки почала поширюватися містом, була дуже дорогою і мало кому доступною, гасові лампи коштували дорожче за свічки. Тому останні мали великий попит.

Тут вироблялися воскові свічки як якісно очищеного, білого так і мало очищеного парафіну жовтого кольору, до церковних свят тут можна було купити свічки з вощини. Був навіть відділ, де виготовляли свічки різних діаметрів та з візерунками, з розрахунком на багатих покупців. Фотографій заводу свічок не збереглося.

На початку 1930-х років свічки тут виробляти перестали, завод знесли, але в його місці побудували взуттєву фабрику. Називалася вона “Дев’ята державна” та спеціалізувалась на виробництві чобіт, галошів, а пізніше туфель, тощо. Поруч почали зводити житлові будинки, у тому числі й для працівників підприємства.

Наприкінці 1980-х фабрика перестала функціонувати. Будівля кілька років стояла покинутою, поки не перетворилася на SPA-комплекс.

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