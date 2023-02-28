Що потрібно знати про Е-рецепт на ліки в Україні: чи потрібний смартфон і як тепер купити знеболювальні

Цієї весни в Україні електронний рецепт стане обов'язковим для призначення рецептурних лікувальних препаратів. Але паперовий поки що нікуди не зникне.

Перелік рецептурних ліків в Україні залишається незмінним. Усі ті препарати, які раніше підлягали відпустці за рецептом і далі продаватимуться в аптеках лише за рецептом. Але тепер документ буде у смартфоні, хворий не зможе забути його вдома.

Паперовий рецепт

Традиційний, виписаний лікарем рецепт на ліки на папері поки що нікуди не подінеться. Електронний документ впроваджуватимуть поступово. У випадку, якщо пацієнт не має мобільного, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку, де буде вказано номер і код для погашення рецепту в аптеці, а також деталі призначення препарату.

На які препарати він потрібний

За рецептом в Україні продовжуватимуть відпускати те саме, що й раніше: протисудомні препарати, гормональні та протизаплідні, ліки для лікування артеріальної гіпертензії, серцевих недуг. Також рецепт тепер потрібно буде мати при собі для покупки коштів від кашлю, знеболювальних, антибіотиків та седативних препаратів.

Хто може виписати

Щоб отримати електронний рецепт, необхідно обов’язково звернутися до лікаря. Виписати його може лікар будь-якої спеціальності, який працює у державній, комунальній чи приватній клініці і навіть лікар, що зареєстрований як ФОП. Для отримання рецепта необов’язково мати декларацію.

Як виглядає

“Електронний рецепт не містить торгових назв препаратів, а лише міжнародну непатентовану назву або, по-простому, назву діючої речовини. В аптеці пацієнту можуть запропонувати на вибір кілька торгових назв з однаковою кількістю діючої речовини, і громадянин повинен вирішити, який препарат купувати”, – зазначили у пресслужбі МОЗ України.

Під час воєнного стану

На період воєнного стану в країні діє виняток на придбання ліків за рецептом без «дозволу» лікаря. Але «працює» це лише у тих громадах, які розташовані в районі проведення активних бойових та військових дій.

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