Що потрібно збірній Україні для виходу з групи на Євро-2024: усі можливі варіанти

Шанси на вихід зберігають усі команди квартету, але в України вони найгірші.
До плей-оф виходять 2 команди та чотири з шести найкращих збірних, що посядуть треті місця.
В останньому турі України гратиме з фаворитом турніру бельгійцями, а словаки зустрінуться зі збірною Румунії.
Теоретично навіть 3 очка підопічним Сергія Реброва вистачить для виходу, але для цього потрібен позитивний результат у паралельному матчі.
Зараз жовто-сині посідають останнє місце, через гіршу різницю забитих та пропущених м’ячів.
Для першого місця треба обов’язково перемагати бельгійців та сподіватися на невиграш Румунії.
Україна набирає 6 очок, а словаки будуть нижче через особисту зустріч.
Україна посяде друге місце, якщо переможе Бельгію, а Румунія обіграє Словаччину.
Зайняти третє місце можливо якщо Україна зіграє з Бельгією внічию, а Словаччина переможе румунів. Навіть поразка від Бельгії з перемогою Румунії виводить Україну у плей-офф.
Для цього також потрібні вдалі результати в інших групах, та невелика кількість очок набраних третіми місцями інших квартетів.
Нічия у матчі Словаччина — Румунія — це найгірший результат для України. У такому випадку треба гарантовано перемагати зіркову Бельгію.
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