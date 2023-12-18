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Що подивитися: Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали

Сьогодні 10:00
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Якщо ви часто шукаєте, що подивитися, то пропонуємо вибрати одну із українських стрічок, які дуже популярні на Netflix.

Новости Днепра про Що подивитися: Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний звіт про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року, згідно з яким користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 млн годин.

Про це повідомляють на ФБ-сторінці української компанії FILM UA Group.

Серед найпопулярніших українських фільмів та серіалів такі: 

  • «Слуга Народу»,
  • «Я — Надія»,
  • «І Будуть Люди»,
  • «Спіймати Кайдаша»,
  • «Свінгери»,
  • кінотрилогія «Скажене Весілля»,
  • «Люксембург, Люксембург»,
  • «Новенька»,
  • «Зима у вогні»,
  • «Максим Оса: золото Песиголовця»,
  • «Я працюю на цвинтарі».

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів, – йдеться у повідомленні.

Дивись українське!

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