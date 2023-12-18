Що подивитися: Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний звіт про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року, згідно з яким користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 млн годин.
Про це повідомляють на ФБ-сторінці української компанії FILM UA Group.
Серед найпопулярніших українських фільмів та серіалів такі:
Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів, – йдеться у повідомленні.
Дивись українське!
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