Що подивитися: Netflix назвав найпопулярніші українські фільми та серіали

Якщо ви часто шукаєте, що подивитися, то пропонуємо вибрати одну із українських стрічок, які дуже популярні на Netflix.

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував офіційний звіт про перегляди контенту протягом першого півріччя 2023 року, згідно з яким користувачі сервісу з усього світу дивились українські фільми та серіали близько 4 млн годин.

Про це повідомляють на ФБ-сторінці української компанії FILM UA Group.

Серед найпопулярніших українських фільмів та серіалів такі:

«Слуга Народу»,

«Я — Надія»,

«І Будуть Люди»,

«Спіймати Кайдаша»,

«Свінгери»,

кінотрилогія «Скажене Весілля»,

«Люксембург, Люксембург»,

«Новенька»,

«Зима у вогні»,

«Максим Оса: золото Песиголовця»,

«Я працюю на цвинтарі».

Тішимося результатами, вітаємо колег й продовжуємо усі разом надалі працювати над зростанням популярності українського кіно та серіалів, – йдеться у повідомленні.

Дивись українське!

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