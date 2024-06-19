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Що подорожчало і подешевшало у Дніпрі та області за місяць

Сьогодні 14:18
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У Дніпрі за травень суттєво змінилися ціни на різні товари.

Новости Днепра про Що подорожчало і подешевшало у Дніпрі та області за місяць

Найбільше подорожчали фрукти (на 13,7%), олія оливкова (на 5,3%), у межах 1,7–0,4% – птиця, масло, риба та продукти з риби, маргарин, яловичина, цукор, безалкогольні напої, хліб. Також виросли ціни на цибулю ріпчасту (в 1,7 раза), буряк (на 45,7%), моркву (на 43,9%), капусту білокачанну (на 12,7%) і картоплю (на 3,7%). Алкогольні напої та тютюнові вироби – на 0,3%.

Про це повідомили в Головному управлінні статистики Дніпропетровської області.

Натомість ціни на молоко, олію соняшникову, кисломолочну продукцію, макаронні вироби, сири знизилися на 2,5–0,5%. Яйця подешевшали на 12,7%. Нижча вартість помітна також в одязі та взутті. Одяг — на 3,0%, взуття – на 0,9%.

Якщо говорити про послуги, то ціни підвищилися у сфері охорони здоров’я — на 1,1%, у сфері транспорту – на 1,2%, ритуальні послуги – на 3,8%, послуги ресторанів та готелів — на 1,3%. Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подешевшали на 0,5%.

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Новости Днепра про Що подорожчало і подешевшало у Дніпрі та області за місяцьУкраїнська Новости Днепра про Що подорожчало і подешевшало у Дніпрі та області за місяцьРусский

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