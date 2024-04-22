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  • Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у Дніпрі

Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у Дніпрі

Сьогодні 18:39
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Два під'їзди у будинку, в який було влучання ракети 19 квітня, визнали аварійними.

Новости Днепра про Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у Дніпрі

10 квартир зруйновано, 2 під’їзди в аварійному стані – такі наслідки ракетного удару по буд. №1 на вул. Вокзальній. 

Наразі людям не рекомендують наближатися до квартир у двох аварійних під’їздах, поки не буде повноцінного технічного звіту. 

Його вже замовлено і висновки нам обіцяли надати за тиждень. У під’їздах №7, 8, 9, 10 вже дали світло та воду. Газ буде відсутній доти, доки не буде проєкту відновлення цього будинку. Також у згаданих під’їздах розпочали ремонтувати дах, який весь вигорів під час пожежі, – зазначив представник департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Єгор Худяков.

Усього постраждали 32 будинки, у них вибито майже 700 вікон, які затягують плівкою, забивають osb, а також знімають заміри, аби замовити нові металопластикові вікна та найближчим часом встановити їх.

До адміністрації Центрального району на 22 квітня вже звернулось 79 людей. Після оформлення актів про пошкодження/руйнування житла постраждалі зможуть отримати матеріальну допомогу від міської ради.

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Новости Днепра про Що планують робити з розбомбленим будинком на вулиці Вокзальній у ДніпріУкраїнська

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