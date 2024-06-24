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  • Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

Сьогодні 14:39
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Набережна Дніпра вважається найдовшою у Європі. Її протяжність становить понад 20 км. Вона поділена на три частини, які мають різні назви: Заводська набережна, Січеславська Набережна та Набережна Перемоги. Найпопулярніша серед містян – Січеславська Набережна: тут гуляють, проводять вечори, влаштовують заходи.

Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

Журналісти dnepr.info довідалися, що на цьому відрізку набережної завжди залишалося незмінним.

Основне будівництво набережної проводилось у 1960-1970-х роках. Але юридичне рішення про її створення було ухвалено 1934 року. Тоді ж розпочалося її будівництво.

Планувалося, що перша черга будівництва набережної охоплюватиме виходи до річки з трьох вулиць: Мономаха, Європейської та Харківської. Але у 1937 році роботи були законсервовані – грошей на здійснення планів не вистачало. Потім кошти знайшлися – вже 1940 року, але будівництво знову було зупинено. Третя спроба будівництва набережної була успішною. У середині 1960-х років будівництво йшло одразу у двох напрямках – у бік парку Шевченка та у бік Амурського мосту.

Згодом тут з’явився ресторан «Поплавок», готель-недобуд «Парус».

Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

Особливістю Січеславської Набережної є пішохідний  спуск до води. Їх тут кілька. Можна прогулюватися біля парапету і милуватися видом на річку, а можна спуститися до річки і прогулятися майже біля води, або посидіти на лавці поруч. Сюди ж причалювали прогулянкові кораблі аби взяти пасажирів на борт.

Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

 

В одному з таких спусків працювало кафе «Причал», воно було дуже популярним серед містян. Також таку архітектурну особливість оцінили рибалки – вони одразу зайняли частину зони біля води своїми вудками. Популярним місцем для риболовлі Січеславська набережна стала ще в 1970-х роках.

Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-х

Згодом Січеславську Набережну реконструювали, з’явився Фестивальний Причал, на воді виросло кілька розважальних закладів. Січеславська набережна постійно змінюється, тут з’являються нові заклади, зони відпочинку і лише одне – рибалки біля води залишаються незмінним її атрибутом.

фото: В. Горлов, А. Костюк, група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-хУкраїнська Новости Днепра про Що ніколи не змінювалося на набережній Дніпра з моменту її будівництва: цим займалися тут ще у 1970-хРусский

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