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  • Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам’яний істукан

Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам’яний істукан

Сьогодні 15:04
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Територія ботсаду займає 8 га, тому для того, щоб її обійти за день - потрібно запастися силами. Тут можна подивитися не лише на екзотичні квіти, чагарники та дерева, а й побачити кам'яну бабу, яка може виконати бажання, а також на території ботсаду у Дніпрі є могила його засновника.

Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істукан

Могила засновника

За часів Катеринослава ботанічний сад знаходився на території нинішнього парку Глоби, але згодом він перетворився просто на місце для прогулянок містян. На початку минулого століття ботанічний сад хотіли облаштувати на Соборній площі, але не склалося. Лише 1910 року було виділено ділянку неподалік Жандармської балки. У результаті, на початку 1930-х років у місті було засновано новий ботанічний сад на тому місці, де він знаходиться сьогодні. Першим директором його став Олександр Рейнгард. Його могила знаходиться на території саду, неподалік оранжереї. На ній встановлена символічна пам’ятка – дерево з обрубаними гілками.

Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істукан

Пальма та метасеквоя

Мало хто знає, що територія ботсаду раніше була значно більшою і при забудові студентського містечка ДНУ частину корпусів було зведено у парковій зоні.

У 1975 році в ботанічному саду збудували оранжерею для екзотичних рослин, привезених із тропічних, субтропічних регіонів та пустель. Декілька сотень рослин нашого ботанічного саду внесено до Червоної книги України. До них відноситься півонія кримська, ялівець колючий, тис, ковила. В оранжереї та теплицях налічується майже 1,3 тис видів різних рослин – від гуайяви, манго та фініків до секвої та японської мушмули. Серед старожилів оранжереї – фінікова пальма. Посадили її ще в перші роки заснування саду. Задля зручності пальми для неї навіть зробили дірку в даху оранжереї, щоби дереву нічого не заважало рости. Над оранжереєю пальма височить на кілька метрів.

Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істукан

Ще одне незвичайне дерево, що росте у ботанічному саду Дніпра – метасеквоя. Зовні і формою вона схожа на величезну ялинку, але з листям замість колючок. Дерево незвичайне ще й тим, що швидко росте – сьогодні його висота вже вища за корпус ДНУ, біля якого вона росте, а посадили його лише 15 років тому. У майбутньому ріст метасеквої може сягнути 60 метрів, а обхват стовбура – до 14 метрів.

Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істукан

Кам’яний істукан

У ботсаду можна побачити 165 видів дерев, з яких 60 – екзотичні для нашої території. До них відносяться корейський персик, маньчужрський горіх, японський дуб, коркові дерева та аралію. Останню ще називають «чортовим деревом», оскільки її ствол покривають шипи. Колекція ботсаду загалом налічує понад 3,5 тис. різних видів рослин. Територія саду розділена різні секції, де представлені певні види рослин. Найкращим часом для прогулянки садом вважається травень і вересень, коли розпускаються багато видів рослин.

Також у ботанічному саду влаштувалася одна із «скіфських баб». Вважається, що якщо загадати бажання і покласти монетку на руки кам’яному чоловічку, а також потерти його плече, то задумане здійсниться.

Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істукан

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фото: ботанічний сад ДНУ

 

 

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Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істуканУкраїнська Новости Днепра про Що незвичайного можна побачити в ботсаду Дніпра: «чортове дерево» та кам'яний істуканРусский

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