Що не так з громадянством Коломойського

Детальніше - читайте у матеріалі.

У липні минулого року Україну сколихнула сенсаційна новина – з десяток відомих українців позбавили громадянства. Серед них і мешканці Дніпропетровської області, зокрема мільярдер Ігор Коломойський. Про указ Президента написав Сергій Власенко, однак оригіналів документів, які стали підставою для такого рішення, ніхто і не побачив і досі.

Але вже цієї осені, коли Ігоря Валерійовича доправили до СІЗО, з’явилися нові цікаві деталі. У Шевченківському районному суді Києва олігарха називали громадянином України і там він демонстрував український паспорт. Про те, що Коломойського позбавили громадянства України, судді і прокурори ніби забули.

Чому?

«Об’єктивку» для позбавлення громадянства мешканців Дніпропетровської області готував та підписував голова обласного відділення Міграційної служби Богдан Чегіль та його підлеглі.

Але нещодавно у ЗМІ була оприлюднена інформація, що Богдан Чегіль з березня по кінець серпня боронив Батьківщину – охороняв тамтешній військкомат. Формально чи фактично пан Чегіль воював — питання риторичне. Але за документами – воював.

Тоді як бравий вояка Чегіль міг підписувати якісь документи у якості голови Міграційної служби?

То ж очевидно, що і судді, і прокурори у справі Коломойського усвідомлюють всю юридичну нікчемність «Указу про позбавлення громадянства», виданого на підставі документів від Богдана Чегіля. Тут як кажуть, хоч Ігор Валерійович і сукин син, але він таки наш сукин син.

Українська

Автор: