Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з’явилися візуалізації

Поблизу Міського палацу дітей та юнацтва, що Набережній Перемоги, хочуть збудувати лікарню. Днями в міській раді показали, як буде виглядати територія поруч з закладом та розповіли, що буде з установою під час будівництва.
За словами директорки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дар’ї Білої, палац продовжить свою роботу, але тимчасово доведеться змінити проїзд до закладу та благоустрій навколо нього. Завдяки тому, що в приміщенні декілька виходів, діти і далі зможуть приходити до палацу.
Вся прилегла територія і далі належатиме закладу. Зокрема, збережуть блакитні ялинки, які є окрасою палацу, заїзд на територію та пожежні гідранти.
Ось так буде виглядати територія поруч:
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