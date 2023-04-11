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  • Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з’явилися візуалізації

Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з’явилися візуалізації

Сьогодні 13:41
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У Дніпрі поблизу Міського палацу дітей та молоді збираються побудувати лікарню.

Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізації

Поблизу Міського палацу дітей та юнацтва, що Набережній Перемоги, хочуть збудувати лікарню. Днями в міській раді показали, як буде виглядати територія поруч з закладом та розповіли, що буде з установою під час будівництва. 

За словами директорки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дар’ї Білої, палац продовжить свою роботу, але тимчасово доведеться змінити проїзд до закладу та благоустрій навколо нього. Завдяки тому, що в приміщенні декілька виходів, діти і далі зможуть приходити до палацу. 

Вся прилегла територія і далі належатиме закладу. Зокрема, збережуть блакитні ялинки, які є окрасою палацу, заїзд на територію та пожежні гідранти.

Ось так буде виглядати територія поруч: 

Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізації

Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізації

Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізації

Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізації

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Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізаціїУкраїнська Новости Днепра про Що хочуть побудувати біля Палацу дітей та юнацтва на Набережній Перемоги: з'явилися візуалізаціїРусский

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