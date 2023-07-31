Що чекає на мешканців Дніпра з 1 серпня: пароль для поповнення у терміналі, штрафи для бізнесу та мобілізація строковиків

Останній місяць літа принесе мешканцям Дніпра низку змін. Так, трохи складніше стане переказуватиме кошти через термінали самообслуговування, абітурієнти нарешті дізнаються пройшли вони на бюджет чи ні, а в бізнес повернуться штрафи та перевірки.

Журналісти dnepr.info дізналися, які нововведення чекають на мешканців Дніпра з 1 серпня.

Припинення виплат ВПО

З 1 серпня українці, які проживають за кордоном та отримують виплати як внутрішні переселенці більше не зможуть отримувати допомогу від держави. Гроші держава виплачує лише тим ВПО, які перебувають в Україні. Громадяни, які перебувають за кордоном, отримують матеріальну допомогу від інших країн і не можуть отримувати два види допомоги. Таке нововведення прописано до Постанови Кабінету Міністрів, прийнятої у липні 2023 року.

Мобілізація

З 1 серпня солдати-строковики можуть стати мобілізованими та вирушити на фронт. Зробити це вони зможуть за власним бажанням. Для цього має бути витримано ряд умов. Перше – термін військової служби солдата має закінчитися під час військового стану. Крім цього, під час військового стану терміновик повинен прослужити не менше шести місяців для переходу до категорії мобілізованих

Також для них передбачається запровадження щомісячної додаткової винагороди.

Банківський переказ

З 1 серпня для поповнення банківської картки через термінал потрібно буде не лише ввести номер картки, а й мобільного телефону. Далі на телефон прийде одноразовий пароль, який потрібно буде ввести на екрані терміналу та підтвердити згоду на виконання платіжної операції. Жодних змін у сфері оплати комунальних платежів, квитків, перевезень податків, штрафів та зборів не передбачається.

Вступна кампанія 2023

Серпень – вирішальний місяць для абітурієнтів. Починаючи з 5 та по 9 число виші мають оприлюднити рейтингові списки для вступників на бюджет та контракт. Для бюджетників списки мають з’явитись до 5 числа, для контрактників – до 9 числа. Після їхнього опублікування в абітурієнта буде кілька днів для подання оригіналів документів до обраного навчального закладу. Так, якщо абітурієнт хоче навчатися на бюджеті і проходить до вузу за рейтинговим списком, то він має 3 дні – до 8 серпня, щоб подати оригінальні документи до приймальної комісії вузу. 10 серпня відбуватиметься зарахування на бюджет. Зарахування абітурієнтів на контракт триватиме до 30 серпня.

Штрафи та перевірки бізнесу

З початком серпня у бізнес повернутися перевірки та штрафи. Президент наприкінці липня підписав закон, що передбачає скасування режиму 2% податків для ФОПів, а також повернення перевірок – планових та не планових, та штрафів за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) – їх планують повернути з 1 жовтня 2023 року, виняток буде для тих підприємців, які працюють на прифронтових територіях.

Передача показників

З серпня місяця мешканці Дніпропетровської області – клієнти компанії «Нафтогаз» зможуть надавати свідчення лічильників газу лише трьома способами: через особистий кабінет на сайті gas.ua, через чати GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger або повідомивши свідчення за телефоном 4647 у вигляді смс-повідомлення.

Додаткові виплати

До 24 серпня деякі категорії українців отримають додаткові виплати. Це стосується інвалідів війни, І, ІІ та ІІІ групи, які постраждали від бойових дій та учасникам Революції Гідності, тих, хто має особливі заслуги перед державою, а також членам сімей загиблих військових.

Кредити на житло

З початку серпня скористатися програмою «єОселя» зможуть не лише військові та лікарі, а також внутрішні переселенці, люди, які не мають власного житла. Іпотека доступна під 7% річних, але для її оформлення є низка умов. Так квартира має бути мінімум 52 кв.м. і знаходиться у будинку, збудованому не більше 10 років тому. Перший внесок має становити від 20%, а термін кредитування становить до 20 років.

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