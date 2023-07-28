Що чекає на догхантера, який вбив двох цуценят поблизу Дніпра

Поблизу Дніпра чоловік вбив двох собак.

Цими вихідними у селищі Партизанське чоловік вбив двох цуценят. У поліції розповіли деталі справи.

Як повідомили в поліції, 16 липня близько 20:30 до правоохоронців звернулися місцеві мешканці, які розповіли, що в садовому товаристві було чутно постріли. Виявилося, що на одне із приватних обійсть зайшли дві собаки, яких із мисливської рушниці застрелив господар дачної ділянки.

Згодом правоохоронці затримали догхантера. Ним виявився 40-річний чоловік. Рушницю, з якої стріляв підозрюваний, вилучили.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами).

За цей злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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