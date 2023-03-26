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  • Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)

Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)

Сьогодні 12:30
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На Дніпропетровщині активізувалися гадюки.

Новости Днепра про Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)

Про це розповів криворіжанин Василь Кольба в спільноті на фейсбук.

Цими вихідними рибалки помітили декількох гадюк на березі Софіївського водосховища. 

А що, це справді гадюка, хто знає? Ми її не кусали і вона нас не кусала, – запитав автор фото Василь.

За словами місцевих мешканців, це степова гадюка, яка тільки прокинулася після зимової сплячки. Зазвичай, вони активізуються наприкінці березня, а перші укуси фіксують вже в квітні.

Новости Днепра про Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)

Чи небезпечний укус гадюки?

Летальних випадків після укусів гадюки майже немає, але іноді отрута викликає сильну алергічну реакцію, що може призвести до тяжких наслідків. 

Зазвичай, гадюки та змії не атакують людей першими, а намагаються відповзти подалі. Виняток: коли людина наступила на плазуна або якось йому нашкодила, тоді вони відповідають на агресію укусом.

На Дніпропетровщині в основному можна зустріти гадюку степову. Її отрута відноситься до гемотоксичного типу, тобто вона руйнує еритроцити в крові людини. Також там є нейротоксини, які діють на серцево-судинну систему. 

Протягом 15-20 хвилин після укусу в людини починається реакція на отруту. Симптоми:

  • Біль, що зростає разом із набряком.
  • Впродовж 48 годин можливі ускладнення у вигляді запалення лімфатичних судин і вузлів, геморагічні ексудативні пухирі, тромбофлебіт.
  • Можлива поява локального некрозу в місці укусу.
  • Інколи може піднятися температура, постраждалого може нудити.
  • Падіння тиску та підвищення пульсу.
  • Можливий розвиток серцевої недостатності.

Навесні отрута гадюки токсичніша, ніж улітку. Найбільшу небезпеку вона становить для дітей та літніх людей. Чим ближче місце укусу до голови, то він небезпечніший. Особливо, якщо це шия чи голова.

Якщо вас вкусила гадюка, то обов’язково зверніться до лікаря за допомогою.

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Новости Днепра про Ще сонні, але вже небезпечні: на Дніпропетровщині масово прокидаються змії та гадюки (ФОТО)Українська

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