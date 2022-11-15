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Ще ракети в наш бік: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі

Сьогодні 16:30
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Рф продовжує тероризувати Україну.

Новости Днепра про Ще ракети в наш бік: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі

Сьогодні під час тривоги мешканці Кривого Рогу могли чути вибухи.

Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста, повідомив, що “дякуючи ППО, поки все добре”.

Але небезпека триває, тому будьте в безпечних місцях!

Кривий Ріг. Дякуючи ППО, поки все добре. Ще ракети в наш бік. Сидимо в укриттях, – написав Олександр Вілкул.

UPD: пізніше Вілкул написав, що є “декілька ракетних ударів”. 

Нагадаємо, у Києві є влучання ракет в житлові будинки: в ОП опублікували відео наслідків.

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Новости Днепра про Ще ракети в наш бік: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому РозіУкраїнська

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