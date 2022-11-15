Ще ракети в наш бік: Вілкул прокоментував вибухи у Кривому Розі

Рф продовжує тероризувати Україну.

Сьогодні під час тривоги мешканці Кривого Рогу могли чути вибухи.

Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації міста, повідомив, що “дякуючи ППО, поки все добре”.

Але небезпека триває, тому будьте в безпечних місцях!

Кривий Ріг. Дякуючи ППО, поки все добре. Ще ракети в наш бік. Сидимо в укриттях, – написав Олександр Вілкул.

UPD: пізніше Вілкул написав, що є “декілька ракетних ударів”.

Нагадаємо, у Києві є влучання ракет в житлові будинки: в ОП опублікували відео наслідків.

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