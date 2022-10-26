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Ще півроку: у Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із України

Сьогодні 07:15
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У Грузії продовжили програму допомоги українським біженцям на шість місяців. Спеціальний соціальний пакет було прийнято урядом країни у лютому з початком російського вторгнення.

Новости Днепра про Ще півроку: у Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із України

 

“Держава з лютого активно підтримує українських біженців. Спочатку ними займалися мерія та департамент туризму, а з 15 липня – Агентство у справах переселенців”, – зазначив Азарашвілі.

Міністр повідомив, що на сьогодні у Грузії 500 сімей з України отримують допомогу для оплати оренди квартир – по 300 ларі на сім’ю (це трохи більше 4 тисяч грн). Крім того, понад тисячу людей отримують щомісячну соціальну допомогу — 45 ларі (600 грн) на особу.

Міністр також навів статистику, згідно з якими після липня уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир приблизно на 1,8 млн ларі (24 млн грн).

За словами міністра, уряд заплатив за тимчасове житло громадян, які приїхали з України до Грузії, до 200 тисяч ларі. Крім того, до 800 тисяч ларі було заплачено за медичні послуги, які біженцям з України надавали різні клініки в Грузії. За даними посольства України, з 24 лютого на території Грузії перебувають майже 26 тисяч українців.

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Новости Днепра про Ще півроку: у Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Ще півроку: у Грузії продовжили програму допомоги переселенцям із УкраїниРусский

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