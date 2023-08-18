НАЗК розповіло, що знайшли у ексначальника ТЦК Дніпропетровщини Анатолія Пікала.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя колишнього військкома з Дніпропетровщини і виявило ознаки незаконного збагачення на суму 8,5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У декларації за 2020 рік посадовець вказав, що ні він, ні його близьким не володіли ніякими активами. Проте антикорупціонери з’ясували, що протягом останніх 4 років батько Пікала придбав майна на суму 7,9 млн грн, включно з квартирами, автомобілями та часткою в торговельному комплексі.

Також НАЗК вдалося знайти:

дві квартири в Дніпрі вартістю 1 776 000 грн і 698 950 грн;

автомобіль Volkswagen Passat вартістю 359 700 грн;

автомобіль FOord Ranger вартістю 780 000 грн;

автомобіль Audi А6 вартістю 1 875 000 грн;

автомобіль Volkswagen ID.6 вартістю 1 300 000 грн.

Батько посадовця цьогоріч заснував компанію з капіталом в розмірі 1,1 млн та придбав частку в торговому комплексі на території Дніпропетровської області, оцінену в 1,15 млн грн.

З огляду на те, що розмір усіх придбаних активів перевищує розмір законно отриманих батьком військкома доходів майже на 6 млн грн, вочевидь вони були придбані за дорученням самого військкома та за рахунок коштів, законність джерел яких не підтверджено, — зазначили в НАЗК.

Сам посадовець у 2021 придбав кілька нерухомих об’єктів на суму 168 300 гривень – дві земельні ділянки вартістю 32 тисячі гривень та 22 тисячі гривень відповідно, а також житловий будинок вартістю майже 115 тисяч гривень.

За даними НАЗК, офіційний дохід значно менший ніж вартість придбаного майна, тож ексвійськома підозрюють в незаконному збагаченні.