Ще один потяг, що курсує через Дніпро, матиме жіноче купе

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:
Тепер буде 12 рейсів далекого сполучення, де є жіночі купе. Зокрема, потяг № 5/6 Запоріжжя — Ясіня курсує через Кам’янське та Дніпро.
За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.
Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:
Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня
Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років
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