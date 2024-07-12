Ще один потяг, що курсує через Дніпро, матиме жіноче купе

Ще один потяг матиме жіноче купе.

З 1 серпня Укрзалізниця додає жіночі купе на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

№ 1/2 Харків — Івано-Франківськ.

⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня;

⁠№ 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;

№ 95/96 Київ — Рахів.

Тепер буде 12 рейсів далекого сполучення, де є жіночі купе. Зокрема, потяг ⁠№ 5/6 Запоріжжя — Ясіня курсує через Кам’янське та Дніпро.

За вартістю вони традиційно жодним чином не відрізнятимуться від інших купе аналогічного типу на конкретному рейсі, але гарантуватимуть певну приватність та відчуття безпеки під час подорожі.

Ці поїзди поповнять перелік з 8 поїздів, що вже зараз курсують із жіночими купе:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№26/236 Одеса – Ясіня;

№3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець;

№29/30 Київ – Ужгород;

№81/82 Київ – Ужгород;

№75/76 Київ – Кривий Ріг.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку Укрзалізниці вже з 13 липня

Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років

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