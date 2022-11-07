Ще одну категорію українців хочуть звільнити від мобілізації: є законопроєкт

У Верховний Раді зареєстрували законопроєкт, у якому працівникам сфери освіти дозволять звільнитися зі служби.
Насамперед цей законопроєкт стосується громадян, які вже служать, але є працівниками освіти та повинні були отримати відстрочку від мобілізації. Зазначається, що це рішення викликане необхідністю збереження економічного рівня розвитку та науково-технологічного потенціалу країни.
Під час воєнного стану зі служби можуть демобілізуватися:
У пояснювальній записці зазначено, що їхнє право на відстрочку від призову закріплене у статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Однак, конкретний механізм реалізації цього права відсутній.
Чи призовуть цю категорію людей у майбутньому?
Так, можуть призвати, якщо термін дії відстрочки закінчиться. Тобто призовник змінить місце роботи або закінчить навчання. Також такі мобілізовані можуть продовжити службу за власним бажанням і приєднатися до ЗСУ.
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