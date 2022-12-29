Ще одну громаду Дніпропетровської області визнано зоною бойових дій

Ще одну громаду Дніпропетровської області внесли до списку постраждалих від бойових дій.

Покровську сільську територіальну громаду внесено до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Загалом у списку вже 11 громад нашої області.

У Криворізькому районі:

Зеленодольська міська територіальна громада;

Широківська селищна територіальна громада.

У Нікопольському районі:

Марганецька міська територіальна громада;

Мирівська сільська територіальна громада;

Нікопольська міська територіальна громада;

Червоногригорівська селищна територіальна громада;

Покровська сільська територіальна громада.

У Синельниківському районі:

Великомихайлівська сільська територіальна громада;

Маломихайлівська сільська територіальна громада;

Новопавлівська сільська територіальна громада.

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