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  • Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в Парижі

Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в Парижі

Сьогодні 16:53
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Плавчиня з Кривого Рогу представить Україну на Олімпіаді в Парижі.

Новости Днепра про Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в Парижі

19-річна плавчиня з Кривого Рогу Ніка Шарафутдінова візьме участь в Олімпійських іграх у Парижі.

Про це стало відомо з відповіді НОК України та Федерації плавання на запит Міжнародної федерації плавання повідомляють в обласному відділенні НОК України.

Ніка вдало виступила на Чемпіонаті Європи з плавання у Сербії. Спортсменка фінішувала 4-ю на дистанції 100 м на спині, 7-ю на дистанції 50 м та 8-ю на 200-метрівці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україну на Олімпіаді представить плавець з Дніпра Олександр Желтяков. У 2023 році Желтяков здобув олімпійську ліцензію у плаванні на 200 метрів на спині.

Тож вперше за понад 10 років Україна візьме участь в змаганнях з плавання в Олімпійських іграх.

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Новости Днепра про Ще одна плавчиня з Дніпропетровщині представить Україну на Олімпіаді в ПарижіУкраїнська

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