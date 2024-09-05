Ще й “срібло”: бігунка з Дніпра завоювала другу медаль на Паралімпіаді

Наша паралімпійка Оксана Ботурчук взяла медаль на дистанції з бігу.

Оксана Ботурчук на Паралімпійських іграх у Парижі завоювала друге місце.

Дівчина пробігла 100 м за 12.17 секунди, що дозволило дівчині отримати “срібло”. Це вже друга нагорода легкоатлетки у Парижі. Раніше Оксана отримала “бронзу” у фіналі бігу на 400 метрів.

Дякую спортсменці за те, що не збавляє темп! – написав керівник ОВА Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що бігунка з Дніпропетровщини здобула “бронзу” Паралімпійських ігор-2024.

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