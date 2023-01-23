Ще 8 тіл не опізнано: коли правоохоронці індентифікують всіх загиблих під час ракетного удару в Дніпрі

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.
За його словами, поліціянти продовжують працювати на місці теракту.
З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не тільки від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель, – зазначив Богоніс.
Внаслідок удару постраждалих — 127, із них 46 людей загинули, зокрема шість дітей. 40 людей ідентифікували. Дев’ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Знайдено 6 фрагментів тіл.
Наразі встановлюють особи вісьмох загиблих. Попередньо, цей процес триватиме ще два тижні.
Нагадаємо, ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Ще 81 людина отримала поранення.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі затримали водійку без прав.
Старовинні будівлі Дніпра почали змінюватися ще в середині минулого століття,…
Сьогодні, 23 січня, на вулиці Набережна Перемоги, 46 знайшли тіло…
Оренда квартири подобово може бути вигідна тим, хто ненадовго винаймає…