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Ще 8 тіл не опізнано: коли правоохоронці індентифікують всіх загиблих під час ракетного удару в Дніпрі

Сьогодні 15:39
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У Дніпрі продовжують ідентифікувати тіла загиблих під час ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Новости Днепра про Ще 8 тіл не опізнано: коли правоохоронці індентифікують всіх загиблих під час ракетного удару в Дніпрі

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

За його словами, поліціянти продовжують працювати на місці теракту.

З наявних заяв 431 стосується пошкодження майна. Вони не тільки від мешканців багатоповерхівки, по якій було завдано ракетного удару. Зверталися й люди з інших будинків. Також маємо 47 заяв про пошкодження автомобілів та 10 – адмінбудівель, – зазначив Богоніс.

Внаслідок удару постраждалих — 127, із них 46 людей загинули, зокрема шість дітей. 40 людей ідентифікували. Дев’ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Знайдено 6 фрагментів тіл.

Наразі встановлюють особи вісьмох загиблих. Попередньо, цей процес триватиме ще два тижні.

Нагадаємо, ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Ще 81 людина отримала поранення.

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Новости Днепра про Ще 8 тіл не опізнано: коли правоохоронці індентифікують всіх загиблих під час ракетного удару в ДніпріУкраїнська

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