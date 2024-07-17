Восьмеро військових з Дніпропетровщини повернулися з російського полону

З полону повернулися 8 жителів Дніпропетровщини.

Ще 8 мешканців Дніпропетровщини повернули з російського полону, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. Вони з Новомосковського, Павлоградського, Дніпровського та Криворізького районів.

Загалом додому повернулися 95 захисників. Це 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро бійців ТрО, п’ятеро прикордонників та троє бійців з інших формувань. Також 13 оборонців «Азовсталі».

Зокрема, відомо, що повернулися з полону наші земляки – криворіжці Дмитро Задорожний і Ігор Горцукевич. Імена ще 6 військових наразі не розголошують.

29-річний боєць Нацгвардії Дмитро Задорожний став на захист держави з перших днів повномасштабного вторгнення та перебував на заводі «Азовсталі». Він був у російському полоні 2,5 роки. Дружина, маленькі донечка та синочок нарешті дочекалися тата.

Нацгвардієць Ігор Горцукевич у 2022-му разом з побратимами з в/ч 3011 боронив Маріуполь та «Азовсталь». На повернення чоловіка чекали кохана дружина та синочок, якому два з половиною роки. Малюк нарешті вперше обійме свого тата.

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