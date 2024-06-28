Шестеро в лікарні, серед них дитина та вагітна жінка: у Дніпрі кількість постраждалих зросло до 12

У Дніпрі знову зросла кількість постраждалих через ракетний удар по будинку.

У п’ятницю, 28 червня, росіяни здійснили атаку на Дніпро. Внаслідок влучення ракети зруйновано чотири поверхи багатоповерхівки в центрі міста. Станом на зараз відомо про одного загиблого, а ось кількість постраждалих зросла до 12-ти.

Рятувально-пошукова операція триває, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

Серед поранених – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу.

За даними ДСНС, у зруйнованому під’їзді жило 97 людей, з них лише один мешканець не виходить на зв’язок. Рятувальники розбиратимуть завали всю ніч. Для цього вже підготували необхідні інструменти.

Нагадаємо, жителька зруйнованого будинку в Дніпрі розповіла про перші хвилини після удару.

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