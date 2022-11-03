Шахтар, який служить в 25-й бригаді з Дніпропетровщини, знищив ворожої техніки на 30 мільйонів доларів

Українські військові продовжують знищувати ворога і робити неможливе. Ось шахтар Ілля, який служить в 25-й Січеславській бригаді, знищив ворожої техніки на 27 мільйонів доларів.

Про історію бійця розповіли в 25-й Січеславській бригаді.

Ілля в мирний час був столяром, а потім працював на шахті. У лютому уклав контракт із ЗСУ і тепер нищить окупантів на одному із напрямків. Ілля розповів, що приземлив два літака ворога.

Перший літак він збив в березні. Поблизу Верхьоторецького із ПЗРК Ігла він приземлив російський Су-25, який коштує 11 мільйонів доларів.

“Замполіт Костянтин Листопадов кожного разу мене підіймав по тривозі. “Повітря” – я біг на пост, “повітря” – я біг на пост. І в той день він підходить і такий: “Ілюха, я вже думав тебе будить чи не будить, но “воздух”. І так виходить, що я біжу на пост, підіймаю “Іглу”, повертаюсь направі і бачу, як ця Су-25 летить саме пузом до мене”,- розповідає Ілля.

Уже в травні поблизу Нью-Йорку на Донеччині Ілля приземлив російський вертоліт Ка-52, яким гордяться в міноборони РФ. Вартість одного такого гелікоптера – 16 мільйонів доларів. Таким чином, шахтар Ілля позбавив російську армію техніки на 27 мільйонів доларів.

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