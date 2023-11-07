“Шахтар” сенсаційно переміг “Барселону” у Лізі чемпіонів: деталі

“Шахтар” обіграв “Барселону” у Лізі чемпіонів – 1:0. Єдиний гол у першому таймі забив форвард Данило Сікан, який зображений на фото вище.
Як зазначають спортивні оглядачі, завдяки перемозі “Шахтар” продовжує боротьбу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів: має 6 очок (третє місце після «Барселони», 9 і «Порту», 6). Наступний поєдинок чемпіон України зіграє проти «Антверпена» 28 листопада.
Це перша перемога “Шахтаря” над “Барселоною” за 15 років, зауважують прихильники ФК.
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