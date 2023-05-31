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Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Сьогодні 12:55
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Для тих, хто тимчасово без роботи чи хоче влітку просто підзаробити грошей у Дніпрі, є велика кількість вакансій з пропозиціями сезонного заробітку. Тривалість робочого «контракту» для співробітника рідко перевищує три місяці, а може бути ще коротшою, але це можливість отримати досвід роботи і просто підзаробити грошей.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 вакансій для літнього підробітку.

Продавець морозива у Дніпрі може заробити від 12 до 15 тис грн. З обов’язків – продаж солодкого десерту у кульках, розрахунок покупців та прийом товару. Графік роботи 3/3 або 7/7 за бажанням та можливостями працівника. Територіально точка з продажем морозива буде в центрі міста. Роботодавець пише про те, що готовий розглянути на посаду людей передпенсійного, пенсійного віку та студентів.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Збирачі ягід – смородини, полуниці та малини можуть заробити у Дніпро від 10 до 30 тис грн на місяць. Працювати треба буде в одному із сіл області. Роботодавець готовий забезпечити проживання та харчування, платитимуть за кожен зібраний кілограм. Влаштуватися працювати можна терміном від 21 до 90 днів.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Різноробочий у ландшафтну компанію може заробити у Дніпрі від 450 до 800 грн на день. До його обов’язків входитиме посадка рослин, прибирання території, укладання газону. Від претендента потрібна готовність працювати 5-6 днів на тиждень, фізична витривалість, відсутність шкідливих звичок та охайний зовнішній вигляд. Робоча форма надається.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Від 15 до 27 тис грн може заробити продавець солодкої вати та кукурудзи. Виплати обіцяють проводити раз на 3 дні. Більш детальну інформацію обіцяють надати телефоном.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Продавець напоїв та морозива у парках Дніпра може заробити в середньому 400 грн на день плюс процентр від продажу. Працювати потрібно буде з 10 ранку до 20 вечора.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

А продавець сувенірів у парку Дніпра може заробити від 10 до 15 тис. грн на місяць. Платити обіцяють щодня, графік роботи – повний робочий день. Взяти готові навіть до тих, кому ще немає 18 років.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

50 грн за годину роботи можна заробити, працюючи на грядках чужої дачі. Роботодавець зазначає, що йому потрібен помічник чи помічниця для прополювання городу та фарбування огорожі на ділянці. Сама дача знаходиться у Сажівці. Детальні умови розкажуть телефоном.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Оператор на атракціон банджо-джампінг у Дніпрі може заробити від 7,5 до 15 тис грн на місяць. Головне від кандидата – вміти працювати з комп’ютером, вести облік відвідування, спостерігати за загальним порядком та проводити вологе прибирання.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

Роздаючи листівки за годину можна заробити 100 грн. Працювати потрібно з 14 до 18 години. Графік гнучкий та дні роботи обговорюються окремо з кожним кандидатом.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

У кафе у парку потрібен кухар. Платити йому готові від 500 до 1000 грн. за зміну. Робота сезонна, але від претендента потрібен досвід. Вік значення не має.

Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)

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Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)Українська Новости Днепра про Сезонна робота у Дніпрі: кого шукають та яка зарплата (ВАКАНСІЇ)Русский

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