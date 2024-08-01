Сестри-тенісистки з Дніпра пройшли до чвертьфіналу парного розряду на олімпійських змаганнях

Ввечері 31 липня дніпровські тенісистки Людмила та Надія Кіченок грали у 1/8 фіналу на олімпійському тенісному турнірі на кортах Ролан Гаррос.
Суперницями наших дівчат був американський дует Даніель Коллінс / Дезіре Кравчик. У другому раунді в 3 сетах сестри Кіченок перемогли суперниць – 3:6, 6:4, 10:7 – і пройшли до чвертьфіналу.
У наступному раунді 1 серпня дніпрянки зустрінуться з восьмим сіяним дуетом з Іспанії Крістіна Букша / Сара Соррібес-Тормо.
Для Людмили та Надії – це вже третя Олімпіада в кар’єрі. Найвище досягнення – Токіо 2020, де вони також дісталися до чвертьфіналу.
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