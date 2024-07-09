Серце не витримало після того, як ракета вбила сина та невістку: у Дніпрі лікується воїн з важкою долею

У Дніпрі лікується військовий, який вже десятиліття захищає Україну від російських загарбників.

Історію військового, який втратив сина та невістку, розповів гендиректор одного із медзакладів Дніпра Сергій.

“Батя” – так прозвали воїна побратими. Чоловік боронить рідну землю з 2014 року. Через війну втратив сина та здоров’я, проте продовжує боротися.

Військовий родом з Донеччини захищав рідну землю ще в 2014 році, коли обороняв Донецький аеропорт, у 2015 році отримав тяжке поранення, але це не зупинило його. Після реабілітації він повернувся на фронт, де боровся у Маріуполі та Широкине.

У 2022 році захисник разом із комбригом створив батальйон, де став “Батею” для інших бійців. Його син воював пліч-о-пліч з ним на найгарячіших напрямках – Авдіївському, Бахмутському та Часів Яр.

Навіть після поранень у 2023 і в березні 2024 року, він проходив реабілітацію і продовжував боротися. Війна повільно виснажувала його здоров’я та наснагу, але він залишався на передовій.

Підкосила Батю смерть сина і невістки, які загинули під прямим ракетним обстрілом. Після цього “Батя” переніс величезний інфаркт, але його не покидають думки про долю України та хлопців, які все ще потребують його підтримки.

“Батя” продовжує боротися, попри біль у серці та безсонні ночі. Його душа потребує спокою, але він знає, що досягне його лише разом із перемогою та миром на рідних донбаських землях.

За сльозами біль в серці, безсонні ночі та думки про долю України і про близьких, які 500 років живуть та поховані на мирноградському донецькому степу. Душі потрібен спокій, але де його взяти, коли хлопці просять бути до кінця, – розповів лікар.

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