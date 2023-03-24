Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)

Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)

Сьогодні 14:48
просмотров

У Дніпрі помітили радянські символи на даху багатоповерхівки.

Новости Днепра про Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)

З 2015 року в Дніпрі триває декомунізація, втім і досі, на фасадах деяких будинків можна знайти загублені радянські символи. 

Так, на проспекті Олександра Поля, 43 помітили п’ять знаків серпа і молота, які досі висять на даху багатоповерхівки. Про це повідомили дніпряни в телеграм-каналі “Х.Дніпро”.

На Поля 43 чекають на декомунізацію, – підписали опубліковане фото мешканці Дніпра. 

Нагадаємо, у травні 2022 року з проспекту Героїв прибрали стели із червоними зірками та написами на честь радянських полководців. А в листопаді минулого року із знаменитого шпилю на вулиці Робочій зняли радянську зірку, яку замінили українським тризубом. 

Крім цього, у Дніпрі вже знесли більше 10 пам’ятників, які нагадували про радянське минуле міста. Зазначимо, що про демонтаж монументів дізналися в російській глибинці та запропонували обміняти Горького на дрова. На що в міській раді відповіли сатиричним листом, де виклали свої умови “угоди”.

Читайте також:

Новости Днепра про Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:31
    Розклад всіх маршруток Дніпра 2023: нові маршрути та графік

    Пересування громадським транспортом – справа не завжди приємна, адже можна…

    У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:12
    У Дніпрі зграя безпритульних собак напала на дитину

    Будьте обережні!

    Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п’яти планет: коли та як дивитися
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Мешканці Дніпра зможуть побачити унікальний парад п’яти планет: коли та як дивитися

    У Дніпрі можна буде спостерігати унікальний парад планет.

    У Дніпрі за добу на світ з’явилося 20 немовлят: трьох народили переселенки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:30
    У Дніпрі за добу на світ з’явилося 20 немовлят: трьох народили переселенки

    Життя переможе!

    Наверх