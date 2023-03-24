Серп і молот притаїлися на даху: у Дніпрі будинок на Поля чекає на декомунізацію (ФОТО)

У Дніпрі помітили радянські символи на даху багатоповерхівки.

З 2015 року в Дніпрі триває декомунізація, втім і досі, на фасадах деяких будинків можна знайти загублені радянські символи.

Так, на проспекті Олександра Поля, 43 помітили п’ять знаків серпа і молота, які досі висять на даху багатоповерхівки. Про це повідомили дніпряни в телеграм-каналі “Х.Дніпро”.

На Поля 43 чекають на декомунізацію, – підписали опубліковане фото мешканці Дніпра.

Нагадаємо, у травні 2022 року з проспекту Героїв прибрали стели із червоними зірками та написами на честь радянських полководців. А в листопаді минулого року із знаменитого шпилю на вулиці Робочій зняли радянську зірку, яку замінили українським тризубом.

Крім цього, у Дніпрі вже знесли більше 10 пам’ятників, які нагадували про радянське минуле міста. Зазначимо, що про демонтаж монументів дізналися в російській глибинці та запропонували обміняти Горького на дрова. На що в міській раді відповіли сатиричним листом, де виклали свої умови “угоди”.

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