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  • “Серйозні спецмашини вартістю у мільйони доларів”: Японія передала подарунок для Дніпра

“Серйозні спецмашини вартістю у мільйони доларів”: Японія передала подарунок для Дніпра

Сьогодні 14:08
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Японія подарувала Дніпру коштовні спецмашини.

Новости Днепра про

Кілька серйозних спецмашин вартістю у мільйони доларів отримав Дніпро від Японії у подарунок. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. 

Цього року та упродовж 2025 місто має отримати від уряду Японії та Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) комунальну техніку для різних сфер міського господарства.

Це серйозні спецмашини вартістю у мільйони доларів. І ми, мабуть, єдина громада в Україні, яка отримує їх у такому обсязі абсолютно безплатно, – повідомив Філатов. 

Остання партія, яка надійшла до Дніпра, це потужні та витривалі екскаватори та навантажувачі. 

І далі ми отримуватимемо ще додаткову техніку. Тож вдячні нашим японським друзям за цю вагому підтримку, – зазначив мер.

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