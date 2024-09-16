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  • Середньовічні “розваги”: у Дніпрі з вікон на перехожих виливають пакети з водою та викидають сміття

Середньовічні “розваги”: у Дніпрі з вікон на перехожих виливають пакети з водою та викидають сміття

Сьогодні 17:22
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Мешканці Дніпра скаржаться на невідомих хуліганів, які викидають з вікон сміття та жбурляють пакети з водою.

Новости Днепра про Середньовічні

Дніпряни, які мешкають на проспекті Богдана Хмельницького, скаржаться на хуліганів, які викидають з вікна пакети з водою та сміття.

За словами місцевої жительки, у п’ятницю, 13 вересня, хтось ледь не жбурнув у перехожих пакетом з водою. Водна “бомба” приземлилася поруч з літньою жінкою та дівчиною з дитиною.

О 16-40 приблизно хтось викинув пакет з водою на прохожих. На щастя, ніхто не постраждав. Поруч йшла жінка літнього віку та дівчина з візочком дитячим. На цей раз – попередження! Наступного разу буде виклик до поліції, – пише Nadya Reznik.

Містяни кажуть, що це не перший подібний випадок. Дніпряни стверджують, що з вікон іншого будинку на проспекті Богдана Хмельницького хтось час від часу викидає сміття. Наразі невідомо, чи це дитячі пустощі, чи хтось лінується дійти до смітника, тому кидає залишки їжі просто на тротуар, повторюючи звичаї середньовічної Європи. Однак жителі району закликають людей бути обачними.

Новости Днепра про Середньовічні

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