Середньовічна магія: дипломати з України продовжують отримувати посилки з очима тварин

Українських дипломатів залякують окультною магією.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українські дипломати продовжують отримувати погрози. Уже до 31 представництва України закордоном надійшли “бандерольки” з очима тварин.

За останні дві доби підозрілі пакунки надійшли до посольств в Італії, Польщі, Португалії, Румунії та Данії, а також консульства в Гданську. Загалом вже маємо 31 випадок в 15 країнах: Австрія (1), Ватикан (1), Данія (1), Іспанія (5), Італія (4), Казахстан (1), Нідерланди (1), Польща (6), Португалія (2), Румунія (2), США (1), Угорщина (2), Франція (1), Хорватія (1), Чехія (2).

Кулеба зазначив, що відправник завжди один і той самий – автосалон Tesla в німецькому містечку Sindelfingen. Надсилають посилки з відділень, де немає камер спостережень, а на самих бандерольках не залишають слідів ДНК.

Зловмисники також вживали заходів, аби не залишити на пакунках слідів своїх ДНК. Це, зокрема, вказує на професійний рівень втілення цієї акції, – зазначив Кулеба.



Хто тероризує дипломатів?

Офіційно МЗС поки що не називає причетних до цієї акції, але всі ми знаємо, хто саме може вдаватися до таких середньовічних методів.

Що цікаво, очі тварин надсилають не випадково, і росіяни могли запозичити цей метод в середньовічних магічних трактатах. Так, звучить неймовірно і навіть смішно, але такі реалії.

Чому саме очі? Не дарма кажуть, що очі дзеркало душі, і в багатьох релігіях вважається, що енергія душі концентрується саме в очах. Як розповів екстрасенс Ігор Мехеда в інтерв’ю “Обозревателю”, тварин перед цим катують, і замовляють, щоб астральна форма цієї собаки потім “з’їла” того, хто отримав посилку.

По суті, помстилася за свої муки.

Якщо послати ці очі в конверті, той, хто їх побачить, отримає на себе енергетичний удар від астральної форми цієї мертвої собаки, – зазначив екстрасенс.

У будь-якому разі, хоч це і не приємний досвід, але наших дипломатів середньовічним чаклунством не залякати, а Росії явно вже немає чим воювати, якщо вони вдаються до окультної магії.

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