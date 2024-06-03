Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Сьогодні 21:59
просмотров

Село в Дніпропетровській області може потрапити в мережу ООН

Новости Днепра про Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Село з Дніпропетровщини може потрапити в мережу ООН в номінації “Кращі туристичні села” 2024 року. Ця ініціатива є однією з найпрестижніших у світі. Добру новину повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.

Мова йде про село Зелений Гай Сурсько-Литовської тергромади. Населений пункт розташований за майже 40 км від Дніпра. Організація об’єднаних націй може визнати його кращою туристичною локацією. 

У селі нині працює екоферма, де є сироварка та мінізоопарк. Підприємці з Зеленого Гаю втілюють сповнені любов’ю благодійні проєкти. З початку війни прийняли понад 300 людей зі своїми улюбленцями, які тікали з “гарячих точок”. А ще допомогли більше ніж 1500 евакуйованим тваринам.

Новости Днепра про Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Очікується, що після потрапляння до глобального списку, це приверне увагу до села мандрівників з усього Світу. 

Потрапивши до глобального списку, локація додаткової крути можливості. Зможе лише порадами від кращих фахівців галузі та залучити інвесторів, – зазначив Лисак.

Чи потрапить село Зелений Гай до номінації “Кращі туристичні села” стане відомо до кінця нинішнього року.

Новости Днепра про Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Читайте також:

Новости Днепра про Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне селоУкраїнська Новости Днепра про Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне селоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційний колодязь
    Новини Дніпра
    31.05.2024 18:45
    У Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційний колодязь

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині жінка впала в комунікаційних колодязь.

    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився
    Новини Дніпра
    31.05.2024 15:41
    На Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в двір сусіду з яким посварився

    У Синельниківському районі чоловік кинув гранату у двір свого сусіда.

    У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    31.05.2024 13:51
    У Павлограді вандали залили дерева в парку отруйною рідиною (ВІДЕО)

    У Павлограді на Дніпропетровщині вандали отруюють каштани.

    Поліцейські Дніпропетровщини викрили шахрая, який надурив 20 військових
    Новини Дніпра
    31.05.2024 12:11
    Поліцейські Дніпропетровщини викрили шахрая, який надурив 20 військових

    Правоохоронці з Кривого Рогу викрили злочинця, який продавав неіснуючу амуніцію…

    Наверх