Селище за 40 км від Дніпра може потрапити в мережу ООН, як краще туристичне село

Село в Дніпропетровській області може потрапити в мережу ООН

Мова йде про село Зелений Гай Сурсько-Литовської тергромади. Населений пункт розташований за майже 40 км від Дніпра. Організація об’єднаних націй може визнати його кращою туристичною локацією.

Село з Дніпропетровщини може потрапити в мережу ООН в номінації “Кращі туристичні села” 2024 року. Ця ініціатива є однією з найпрестижніших у світі. Добру новину повідомив начальник Дніпро ОВА Сергій Лисак.

У селі нині працює екоферма, де є сироварка та мінізоопарк. Підприємці з Зеленого Гаю втілюють сповнені любов’ю благодійні проєкти. З початку війни прийняли понад 300 людей зі своїми улюбленцями, які тікали з “гарячих точок”. А ще допомогли більше ніж 1500 евакуйованим тваринам.

Очікується, що після потрапляння до глобального списку, це приверне увагу до села мандрівників з усього Світу.

Потрапивши до глобального списку, локація додаткової крути можливості. Зможе лише порадами від кращих фахівців галузі та залучити інвесторів, – зазначив Лисак.

Чи потрапить село Зелений Гай до номінації “Кращі туристичні села” стане відомо до кінця нинішнього року.