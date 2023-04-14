СБУ закликала мешканців Дніпра не відвідувати масові зібрання на Великдень: ворог не полишає спроб влаштувати провокації

У неділю, 16 квітня, ми будемо святкувати Великдень.

У такий день багато хто збирає великодні кошики та йде до храму, збирається з рідними та друзями вдома або на природі. Проте насамперед потрібно подумати про безпеку, адже росіяни не полишають спроб влаштувати провокації.

У зв’язку з цим Служба безпеки України закликала мешканців Дніпра не відвідувати масові зібрання та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня.

Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці, – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці закликають громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected] Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій, – наголосили у СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі та області працюватимуть храми на Великдень.

Читайте також:

Українська

Автор: