СБУ закликала мешканців Дніпра не відвідувати масові зібрання на Великдень: ворог не полишає спроб влаштувати провокації

У такий день багато хто збирає великодні кошики та йде до храму, збирається з рідними та друзями вдома або на природі. Проте насамперед потрібно подумати про безпеку, адже росіяни не полишають спроб влаштувати провокації.
У зв’язку з цим Служба безпеки України закликала мешканців Дніпра не відвідувати масові зібрання та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня.
Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці, – йдеться у повідомленні СБУ.
Правоохоронці закликають громадян напередодні свят:
У СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected] Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена. Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій, – наголосили у СБУ.
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі та області працюватимуть храми на Великдень.
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